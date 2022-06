Ha partecipato alla cerimonia che ha visto Camilla entrare nell'Ordine della Giarrettiera

(LaPresse) Kate Middleton abbagliante in un abito blu di Alexander McQueen mentre partecipa a una cerimonia dell’Order of the Garter (Ordine della Giarrettiera) alla St. George’s Chapel lunedì. La duchessa di Cambridge si è presentata con Sophie, Contessa del Wessex. Durante la cerimonia Camilla, Duchessa del Cornwell, è stata insignita del titolo di Royal Lady dell’Ordine della Giarrettiera.

