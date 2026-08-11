Diletta Leotta in posa sull’Etna vicino alla colata di lava: è bufera sui social

“Etna is on fire”. È con questa didascalia che Diletta Leotta ha pubblicato il 10 agosto su Instagram alcune fotografie della sua escursione sul vulcano siciliano. Nelle immagini la conduttrice, 34 anni, appare prima tra boschi e vegetazione con bastoncini da trekking e giacca nera, poi posa davanti allo spettacolo notturno dell’eruzione, con le colate incandescenti sullo sfondo.

Polemiche e frecciatine sotto il post

Proprio la vicinanza apparente alla lava e le pose davanti al vulcano in attività hanno però scatenato una pioggia di critiche da parte degli oltre 9 milioni di follower. “Non è sicuro” e “cattivo esempio”, sono alcuni dei commenti comparsi sotto il post. Un utente ha invece chiesto: “Con quale autorizzazione siete arrivati così vicino alla colata? È estremamente pericoloso, vi è andata bene che non vi abbiano multato”.

La polemica ha riguardato anche l’abbigliamento scelto per l’escursione. “Outfit azzeccato per il trekking”, ironizza un utente, mentre un altro scrive: “Abbigliamento tipico e sicuramente consigliato da escursione su un vulcano in piena attività”. A far discutere è soprattutto il contrasto tra lo scenario dell’eruzione e le pose della conduttrice. “La posa è da Milano Fashion Week e invece dietro hai un fenomeno della natura che si manifesta”, osserva qualcuno. Un altro commento sottolinea: “Per quanto in sicurezza, non credo sia un grande esempio da dare, fare foto vicino a un vulcano e alla sua colata in atto”.

La colata di lava sull’Etna (AP Photo/Simone Genovese)

L’ordinanza e i percorsi chiusi

Il tema della sicurezza assume particolare rilievo perché il 10 agosto, giorno della pubblicazione delle immagini, era in vigore un’ordinanza del Comune di Sant’Alfio che vietava l’accesso ai sentieri diretti all’interno della Valle del Bove. Restava invece accessibile il percorso di Serracozzo, dal quale la colata può essere osservata dall’alto. Dalle fotografie pubblicate da Leotta, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza la distanza effettiva del gruppo dalla lava, né ricostruire le condizioni del percorso o le eventuali dotazioni utilizzate durante l’escursione. La discussione si è quindi intrecciata anche con i disagi provocati dall’eruzione. “Bello anche il mio volo cancellato”, ironizza un passeggero sui social, facendo riferimento alle ripercussioni sull’aeroporto di Catania, dove i voli sono rimasti sospesi fino alle 19 dell’11 agosto dopo un’altra giornata caratterizzata da cancellazioni, ritardi e dirottamenti.

Non mancano i commenti a difesa di Leotta

Accanto alle critiche, però, diversi utenti hanno preso le difese della conduttrice, invitando a non trarre conclusioni sulla base delle sole fotografie. “È una foto e basta, non è stata fatta sicuramente per dare un cattivo esempio”, osserva una follower. Un’altra replica invece a chi mette in dubbio la possibilità che il gruppo fosse autorizzato a raggiungere quel punto: “Secondo voi senza permesso avrebbero potuto arrivare in quel punto?”.