Eruzione dell’Etna, a Catania voli in arrivo sospesi fino alle 19

L’eruzione dell’Etna mette alla prova l‘aeroporto di Catania. La Sac, la società che gestisce lo scalo Fontanarossa, ha informato i passeggeri che proprio a causa dell’attività del vulcano e considerata la situazione dei venti “è disposta l’estensione della chiusura del settore C1 e la sospensione degli arrivi fino alle ore 19. Le partenze sono consentite dalla pista 08″. Sac consiglia a tutti di verificare lo stato del proprio volo “prima di recarsi in aeroporto”.

Intanto, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo, ha comunicato che intorno alle 21:30 di ieri sera si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove, a una quota stimata di circa 1.900 metri, nelle vicinanze di Monte Simone. Allo stesso tempo prosegue la forte attività esplosiva al Cratere Voragine, con emissioni di cenere che al momento si disperdono verso sud-sud-est. L’ampiezza media del tremore vulcanico rimane su valori elevati.