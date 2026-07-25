Donnarumma sposa Alessia Elefante in Puglia. Tanti i vip alle nozze, anche Haaland

Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante in Puglia. La location scelta dai due, che stanno insieme da molti anni, è Locorotondo, in Valle d’Itria. Il legame tra il portiere del Manchester City e della Nazionale e la sposa è nato a Castellamare di Stabia quando entrambi erano ragazzini e poi cresciuto tra Milano, Parigi e Manchester, le città in cui il portiere è cresciuto professionalmente, in questo ultimo periodo vestendo la maglia del City.

Gli ospiti vip: spicca Haaland

Donnarumma con Haaland (Foto AP/Dave Thompson)

Tantissimi ospiti hanno animato la festa, da Erling Haaland a Pio e Amedeo. A sorpresa anche due cantanti internazionali hanno acceso l’entusiasmo di tutti gli invitati, il rapper portoricano Ozuna e il re della trap italiana Sfera Ebbasta.

L’annuncio delle nozze era arrivato sui social a maggio: Donnarumma aveva pubblicato una foto insieme ad Alessia accompagnata dalla frase ironica: “long-term contract signed” ovvero “contratto a tempo indeterminato firmato”.

Dopo il rito civile celebrato all’inizio di maggio, a Castellammare di Stabia, in forma strettamente privata alla presenza dei familiari e degli amici più stretti, la coppia si è ora sposata con una cerimonia religiosa ieri nel tardo pomeriggio, nel cuore del centro storico di Locorotondo, nell’antica chiesa Madre di San Giorgio Martire, uno dei simboli del borgo pugliese.