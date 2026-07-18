Fedez papà per la terza volta: nato il figlio avuto da Giulia Honegger

Festa in casa Fedez–Giulia Honegger. Il 36enne rapper milanese è infatti diventato papà per la terza volta: è nato il figlio avuto dalla nuova compagna 23enne, con cui fa coppia dall’estate del 2025.

A confermare la notizia è stato lo stesso Fedez con un carosello postato su Instagram. Nelle foto, il cantante appare abbracciato a compagna e bimbo, il cui visino è coperto da un cuoricino bianco per garantirne la privacy. Ovviamente spossata, ma felice Giulia Honegger, ritratta ancora con il pancione nell’ultimo degli scatti pubblicati. Le foto mostrano il piccolo nella culla, attorniato da due disegni realizzati dai fratelli Leone e Vittoria, i figli che Fedez ha avuto dal matrimonio con Chiara Ferragni. Uno, in particolare, raffigura in maniera stilizzata Fedez e Giulia Honegger con tutti e tre i bambini, segno dell’ottimo rapporto con la nuova compagna del padre.

La notizia della nascita aveva iniziato a circolare da ieri, ma limitata a sole indiscrezioni a partire dal sito di “Gente”. Il terzogenito di Fedez si chiamerebbe Edoardo Lupo e sarebbe nato giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Una gioia così grande”, ha scritto il rapper nella descrizione del post su Instagram, sotto cui si leggono tantissimi messaggi di congratulazioni da parte di nomi noti del mondo dello spettacolo e della tv, tra cui Elisabetta Gregoraci, Caterina Balivo, Arisa e Mara Sattei.