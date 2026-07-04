Il marito della ministra Roccella disperso nel Lago di Vico: “Grazie per l’affetto in un momento tragico”

Sono giorni estremamente difficili per Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità e la famiglia, che una settimana fa ha perso il marito, Luigi Cavallari, disperso nel Lago di Vico dopo essersi tuffato durante una gita in barca.

Il messaggio di Roccella

“Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie”, ha scritto su Facebook la ministra.

Il corpo dell’ingegnere 84enne non è stato ancora trovato, nonostante gli sforzi dei soccorritori e le ricerche effettuate con l’utilizzo di un sottomarino Rov (Remotely Operated Vehicle), drone dotato di telecamere e controllato in superficie.