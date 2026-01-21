Chiara Ferragni nuovo testimonial di Guess: “Ho voglia di ripartire”

Guess annuncia l’imprenditrice globale e icona della moda Chiara Ferragni come volto della campagna pubblicitaria globale Primavera/Estate 2026, una scelta che riflette l’impegno costante del brand nel valorizzare donne capaci di definire il proprio percorso con sicurezza, visione e resilienza. Immortalata attraverso l’inconfondibile linguaggio cinematografico dei celebri Morelli Brothers, la campagna prende vita con un’intensità raffinata e un’allure contemporanea.

“Entusiasti di avere Chiara come nostro volto”

“Siamo entusiasti di avere Chiara Ferragni come volto della nostra nuova campagna GUESS”, dichiara Paul Marciano, co-founder e chief creative officer di Guess. “Fin dall’inizio abbiamo percepito una forte affinità con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e naturalmente la sua bellezza erano perfettamente in sintonia con GUESS. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e procede con forza, uno spirito che emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità”.

Grazie alla sua capacità di evolvere, ispirare e trasformare l’esperienza personale in forza creativa, Chiara Ferragni si allinea in modo naturale a un brand che da sempre celebra una femminilità audace e l’espressione di sé. Simbolo di innovazione, auto-espressione e influenza digitale, Ferragni inaugura un nuovo capitolo per GUESS, creando un ponte tra l’heritage iconico del brand e la spontaneità e la vitalità del linguaggio social contemporaneo. La campagna riflette l’evoluzione dinamica dell’identità Guess: glamour ma autentica, aspirazionale ma genuina, capace di esprimere le molteplici sfaccettature della donna Guess di oggi. Nel rispetto dell’eredità del brand e con uno sguardo rivolto al futuro, la campagna si sviluppa come un dialogo raffinato tra passato e presente. Alternando bianco e nero e colori vividi, le immagini evocano l’atmosfera delle leggendarie campagne GUESS, reinterpretandole attraverso una lente moderna e social-first. Il risultato è una serie di ritratti intensi che raccontano la versatilità di Ferragni: sofisticata e spontanea, sicura e naturalmente cool, riflesso della dualità della collezione e delle donne che la indossano.

Ferragni: “Proposta arriva in un momento in cui ho voglia di ripartire”

“È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione. Questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come GUESS, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature. Un grande e doveroso ringraziamento va a Paul Marciano, co-fondatore di GUESS, per il supporto e la fiducia che mi ha dimostrato in un momento delicato della mia vita. L’esperienza sul set è stata speciale e la porterò sempre con me”, ha dichiarato Chiara Ferragni, che si mette definitivamente alle spalle gli ultimi due difficili anni che l’hanno vista imputata e poi prosciolta nell’inchiesta Pandorogate. Celebri per il loro storytelling cinematografico e il linguaggio visivo raffinato, i Morelli Brothers portano nella campagna una dimensione narrativa intima, in cui l’energia naturale, la sensualità e la spontaneità di Ferragni incontrano l’appeal iconico dell’immaginario GUESS. Fondendo heritage senza tempo e immediatezza del linguaggio contemporaneo, raccontano un brand che onora le proprie radici parlando direttamente a una nuova generazione che ricerca glamour e autenticità.

La campagna GUESS Primavera/Estate 2026 sarà lanciata a livello globale a febbraio 2026 su piattaforme stampa, digital e social media. La collezione sarà disponibile nei negozi GUESS di tutto il mondo e su guess.com.