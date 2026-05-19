Albania, Rolando Maran è il nuovo ct della nazionale

L’Albania riparte da un allenatore italiano. Rolando Maran è infatti il nuovo ct: prende il posto di Silvinho, che lascia la guida della nazionale dopo tre anni e mezzo. “Abbiamo deciso insieme di chiudere questo ciclo in cui abbiamo lavorato molto bene per rappresentare questa nazionale e questa nazione – ha dichiarato l’ormai ex ct – Oggi non ho molto da dire, ricordo cosa dissi il primo giorno in cui sono arrivato, il 9 gennaio 2023: ‘anima, cuore e sudore non devono mai mancare’. Lo dissi il primo giorno, e insieme abbiamo avuto successo“.

Maran: “Ho l’opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero”

“Grazie per questa opportunità”, le prime parole di Roland Maran da nuovo ct dell’Albania. “Ho seguito da vicino la Nazionale albanese, mi state dando l’opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate”, ha aggiunto.

Rolando Maran, chi è il nuovo ct dell’Albania

La carriera da allenatore di Rolando Maran prende il via alla fine degli anni Novanta come vice di Silvio Baldini al Chievo, prima delle esperienze nei settori giovanili di Brescia e Cittadella e del debutto da primo tecnico proprio con i veneti nel 2002. Dopo le parentesi a Brescia, Bari, Triestina e Vicenza, si mette in evidenza al Varese, trascinato fino alla finale playoff di Serie B nel 2012. Il salto in Serie A arriva con il Catania, dove firma il record storico di punti del club in massima serie con un ottavo posto da 56 punti. Successivamente guida il Chievo per quasi quattro stagioni, centrando più salvezze e un nono posto, prima delle esperienze con Cagliari, Genoa e Pisa. Nel 2023 torna al Brescia dopo 17 anni, conducendo le Rondinelle ai playoff di Serie B nella prima stagione e conquistando poi la salvezza all’ultima giornata nel campionato successivo dopo essere stato richiamato in panchina a stagione in corso.

Giuseppe Dossena, Gianni De Biasi, Christian Panucci ed Edy Reja (Foto LaPresse)

La lunga tradizione azzurra sulla panchina albanese

Maran diventa il quinto tecnico italiano alla guida dell’Albania, inserendosi in una tradizione azzurra iniziata nel 2002 con Giuseppe Dossena, rimasto sulla panchina delle “Aquile” per appena due incontri. Il percorso più significativo resta quello di Gianni De Biasi, ct dal 2011 al 2017 e protagonista della storica qualificazione a Euro 2016. Dopo di lui arrivò Christian Panucci, alla guida della nazionale albanese tra il 2017 e il 2019 per 15 partite complessive. L’ultimo commissario tecnico italiano prima di Maran è stato Edy Reja, rimasto in carica dal 2019 al 2022: sotto la sua gestione l’Albania conquistò la promozione dalla Lega C alla Lega B di Nations League nella stagione 2020-2021, sfiorando inoltre l’accesso ai playoff dei Mondiali 2022 con il record di 18 punti nel girone di qualificazione.