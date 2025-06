L'assessore alla Coesione sociale: "Per il Comune non è nulla di eccezionale"

“Sembrerà strano, ma per il comune di Venezia non è nulla di eccezionale. È uno dei tanti eventi che ospitiamo ogni anno nella nostra città. Ogni settimana, ogni mese, ci sono importanti occasioni per Venezia di acquisire visibilità internazionale, ed è una città molto abituata a gestire situazioni come questa, in cui siamo in grado di garantire la sicurezza e la privacy, ma anche la vita quotidiana di Venezia, che non viene in alcun modo disturbata o limitata da questo tipo di eventi”. Così l’assessore al Turismo del comune di Venezia, Simone Venturini, ha commentato il matrimonio-evento di Jeff Bezos e della fidanzata, Lauren Sanchez, che hanno scelto la Laguna come scenario per le loro nozze.

