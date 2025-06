L'evento avrà anche un enorme impatto economico secondo il Mit, ecco quanto potrebbe valere

Cresce l’attesa a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez, un evento dal costo stimato in quasi 50 milioni di euro ma anche dall’enorme impatto economico.

Nozze dorate all’insegna del lusso e degli eventi, con decine di star tra gli invitati che da giorni stanno sbarcando in laguna. Uno degli uomini più ricchi del mondo che sta dimostrando di poter comprare tutto, compreso un matrimonio stellare destinato a restare nella storia. Il suo staff mantiene il massimo riserbo sui dettagli della cerimonia e del collaterale ma corrono voci di iniziative destinate a svolgersi in più parti del capoluogo veneto, sfidando la complessità logistica di una città dove non esistono automobili ma barche. Nella giornata di giovedì decine di jet privati sono atterrati al ‘Marco Polo’. A bordo atleti, celebrità, influencer e imprenditori che hanno provocato la ressa dei paparazzi. Un clima che ricorda le nozze veneziane del 2014 tra George Clooney e l’avvocata pro diritti umani Amal Alamuddin, con centinaia di fan e curiosi radunati fuori dall’edificio comunale.

Quanto costa il matrimonio

Le caratteristiche di Venezia sono destinate a far lievitare i costi, non agevolando l’organizzazione, basti pensare agli spostamenti degli invitati o al semplice trasporto dei bouquet di fiori. Quella lagunare “è una comunità molto unita; tutti conoscono tutti e bisogna lavorare con le persone giuste. C’è un controllo molto stretto, soprattutto sugli spostamenti con le barche”, ha spiegato Jack Ezon, ceo di Embark Beyond, società di consulenza per viaggi di lusso e organizzazione di eventi. Ma quanto spenderà Bezos? Il governatore del Veneto, Luca Zaia, stima tra i 40 e 48 di milioni di euro. Un cifra che supera di oltre 1000 volte la spesa media di 36.000 dollari di un matrimonio americano nel 2025, stando all’ultimo studio del sito web di wedding planner Zola.

Come verranno spesi non è dato saperlo ma Ezon ha avanzato delle ipotesi: “Si potrebbero portare star, artisti di prima categoria, Dj eccezionali da qualsiasi parte del mondo. Si potrebbero spendere 2 milioni di dollari per un’incredibile tenda di vetro che rimane lì solo per 10 ore ma che richiede un mese per montarla”, oppure prevedere eventi collaterali in luoghi simbolo della città. Non ci sono segnali che Sanchez e Bezos vogliano prendere il controllo di monumenti o delle zone più turistiche del capoluogo. Tuttavia le voci hanno spinto l’agenzia di wedding planner della coppia, Lanza & Baucina, a prendere posizione, parlando di indiscrezioni false. La cerimonia nuziale dovrebbe svolgersi sull’isola di San Giorgio, opposta al bacino di piazza San Marco. I giornalisti dell’Associated Press che sorvolavano l’isola, giovedì hanno visto operai montare tende e personale di sicurezza privato stazionare in ogni punto di attracco, incluso un nuovo molo. Il ricevimento sarebbe, invece, previsto per sabato 28 giugno all’Arsenale, dove ha sede la Biennale di Venezia.

Il valore del matrimonio per Venezia e l’Italia

Il matrimonio tra Bezos e Sanchez rappresenta un evento di eccezionale rilevanza per l’Italia e per Venezia, soprattutto in un momento di flessione per il turismo cittadino, che nei primi mesi del 2025 ha registrato un calo del 6,7% nei pernottamenti (dato legato anche all’introduzione del ticket d’ingresso). Secondo una stima dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, elaborata su dati JFC e dell’Ufficio Statistico della Regione Veneto, il matrimonio potrebbe generare un impatto economico complessivo di circa 957,3 milioni di euro, pari a quasi il 68% del fatturato turistico annuale della città. Oltre 200 gli ospiti previsti, con un indotto rilevante per l’intero sistema dell’accoglienza e dei servizi.

“Il matrimonio di Bezos è un segnale forte della crescente centralità dell’Italia nel panorama turistico internazionale – commenta il Ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Eventi come questo rafforzano la nostra immagine globale, generano occupazione, promuovono il territorio e attraggono nuovi flussi turistici qualificati”. “La visibilità mediatica mondiale – prosegue Santanchè – rafforza anche il posizionamento della nostra nazione nel segmento dei matrimoni, in forte espansione, che per il 2025 prevede oltre 600 eventi già programmati. Ringrazio Jeff Bezos e tutti coloro che scelgono l’Italia come cornice per celebrare i momenti più importanti della loro vita”. “Ora più che mai – conclude – serve abbandonare le polemiche e concentrarsi sulle opportunità. Questo non è solo un evento privato, ma un volano concreto per l’intero comparto. Venezia ha tutte le carte in regola per trasformarlo in un’occasione di rilancio e promozione”.

