Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Ivanka Trump e Kim Kardashian al party serale di giovedì 26 giugno

Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Orlando Bloom e Vittoria Ceretti sono tra le celebrità avvistate all’arrivo a Venezia per il matrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La parata di star è stata ripresa la sera di giovedì 26 giugno per il party alla Madonna dell’Orto.

Le nozze in Laguna tra Bezos e Sanchez hanno scatenato una ondata di polemiche, ma il governatore del Veneto Luca Zaia ha difeso l’evento, definendolo un vantaggio economico e reputazionale per Venezia. Ma alcuni attivisti hanno denunciato l’evento come uno sfruttamento della città da parte di Bezos, mentre i residenti soffrono del sovraffollamento turistico, degli elevati costi degli alloggi e della costante minaccia di inondazioni causate dal cambiamento climatico.

