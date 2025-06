Ma non si fermano le proteste

Jeff Bezos, è tutto pronto a Venezia per le nozze di mister Amazon. A due mesi dalla Mostra del cinema, le imminenti nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno diventando l’evento dell’anno a Venezia, non solo per la sfilata di super star internazionali invitate all’atteso appuntamento del fine settimana, ma anche per le proteste degli attivisti, decisi a rovinare la festa del patron di Amazon.

Centinaia di invitati vip: ecco chi sono

Al matrimonio sono previste centinaia di invitati, compresi big della musica e del cinema. Bezos e futura signora sono arrivati a Venezia mercoledì, sbarcando con un taxi d’acqua al molo dell’Aman Hotel, lussuosissimo cinque stelle sul Canal Grande. Nella stessa giornata sono arrivati anche Ivanka Trump, figlia del presidente americano, il marito Jared Kushner e figli. Giovedì è stata la volta della presentatrice e attrice Oprah Winfrey, atterrata al ‘Marco Polo’, e dell’ex stella del football Tom Brady. Nella lista degli invitati, secondo due persone vicine all’organizzazione del matrimonio, ci sono anche star del calibro di Mick Jagger, Leonardo Di Caprio e Orlando Bloom, mentre dovrebbe disertare Katy Perry, in un primo momento data per presente. Ma potrebbero esserci anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates, Kim Kardashian, Diane von Furstenberg e suo marito Barry Diller.

Dettagli delle nozze top secret

Top secret i dettagli di un matrimonio a più location, considerati i tre giorni di feste e ricevimenti. Gli eventi dovrebbero svolgersi tra il Sestiere di Cannaregio, l’isola di San Giorno e l’Arsenale, dove ha sede la Biennale. I costi saranno esorbitanti: secondo il governatore del Veneto, Luca Zaia, lo show nuziale porterà a un esborso tra i 40 e i 48 milioni di euro. Negli aeroporti di Venezia e Treviso è previsto l’arrivo di almeno 90 jet privati con a bordo celebrità, che assicureranno “visibilità e promozione” alla città lagunare, con una portata superiore – ha sottolineato – a quella di cinque Super Bowl.

Le proteste degli attivisti

Lo sfarzo ha attirato le proteste di gruppi di attivisti, in particolare quelli per la casa e contro il cambiamento climatico, secondo cui le nozze Bezos-Sanchez sono il “simbolo” delle disuguaglianze economiche a livello planetario. Contestazioni, limitate nel numero dei partecipanti, hanno interessato i luoghi simbolo della città. In piazza San Marco il gruppo Everyone hates Elon – che aveva simbolicamente bruciato delle Tesla in aperta opposizione a Musk – ha srotolato uno striscione con scritto “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse”. Allusione alle presunte agevolazioni fiscali per i miliardari.

Sempre a San Marco durante la manifestazione di alcuni esponenti di Extinction Rebellion è apparsa una coppia di sposi mascherati mentre alcune persone reggevano un manifesto con scritto “Il pianeta sta bruciando, ma non preoccupatevi, ecco la lista dei 27 abiti di Lauren Sanchez”. E ancora: un attivista della medesima organizzazione si è arrampicato su un palo per esporre un altro striscione con il messaggio “L’1% rovina il mondo”, riferimento alla quota di popolazione che detiene il grosso della ricchezza globale. Dopo essere sceso, il giovane è stato portato via dalla polizia.

Le organizzazioni hanno comunque rivendicato una vittoria: sostengono di aver fatto spostare all’Arsenale gli eventi, dopo aver minacciato di bloccare i canali dov’era previsto l’arrivo delle barche con le celebrità. Simili iniziative potrebbero interessare la città anche nei prossimi giorni. I manifestanti, oltre alla questione climatica e a quella economica, sostengono che il mega matrimonio recherà disturbo ai residenti di un capoluogo già congestionato dalle presenze turistiche. Non la pensa così il sindaco, Luigi Brugnaro: “Rispetteremo sempre il diritto di parola, ma rifiutiamo ogni forma di intolleranza e pregiudizio”, ha dichiarato al Foglio, “nessuno a Venezia può rivendicare il diritto di decidere chi può entrare, chi può amare, chi può festeggiare”.

