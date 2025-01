L’influencer e l’attaccante hanno pubblicato sui social una foto di un bacio che non lascia spazio a dubbi

Alice Campello e Álvaro Morata sono di nuovo una coppia. Dopo la separazione, annunciata con un post su Instagram e definita “un periodo di riflessione”, i due hanno deciso di riconciliarsi. Le voci circolavano già da qualche giorno, ma oggi l’influencer e l’attaccante del Milan hanno ufficializzato la notizia pubblicando sui loro profili social una foto di un bacio che non lascia spazio a dubbi.

Alla fine dell’estate, la coppia – che aveva iniziato a frequentarsi nel 2016, quando Morata giocava nella Juventus, e si era sposata nel giugno 2017 a Venezia dopo un romantico fidanzamento culminato con la proposta al teatro Rialto di Madrid – aveva annunciato la fine del loro matrimonio a causa di alcune incomprensioni. Nonostante tutto, per il bene dei loro quattro figli, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella, avevano mantenuto un rapporto cordiale.

Ora, per il centravanti spagnolo, la nuova sfida sarà non solo riconquistare la rete in campo, ma anche ricostruire la vita familiare al fianco di Alice.

