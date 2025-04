Il musicista vuole lanciarsi nel business dei sex toys per ripianare le perdite finanziarie

Kanye West sta pensando di creare una bambola del sesso basata sul corpo di sua moglie Bianca Censori, secondo quanto riporta il sito di gossip Radaronline. Il controverso rapper avrebbe intenzione di inserire la sex doll in un catalogo di sex toys, nell’ambito di un progetto imprenditoriale sul porno. Ye, il nuovo pseudonimo del musicista di Atlanta, ha visto ridurre i suoi guadagni dopo le sue ripetute dichiarazioni antisemite e inneggianti a Hitler e il nazismo, che hanno portato Adidas a porre fine al suo accordo con il marchio Yeezy di West. La linea di sex toys sarebbe stata pensata dal rapper proprio per rimettere in sesto le sue finanze. In realtà diverse voci danno in crisi il matrimonio con la 30enne australiana, diventata famosa per i suoi outfit osè. Censori avrebbe lasciato Kanye, che nel suo ultimo singolo ‘BIANCA’ , implora la compagna a tornare da lui.

