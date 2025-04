Le donne in studio tra botta e risposta al veleno e abbracci con Mara Venier

Confronto in studio a Domenica In tra Valeria Marini e la madre, Gianna Orrù. Oggi, domenica 13 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è andata in onda la 31esia puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, ha raccontato la triste vicenda della truffa finanziaria di cui è stata vittima qualche anno fa per la quale sta affrontando una lunga e complicata vicenda giudiziaria. “Lei si è arrabbiata senza motivo, se ho sbagliato ti chiedo scusa, non me ne sono resa conto” dice Valeria Marini in studio, con in mano un ramoscello di ulivo per la Domenica delle Palme. “Quello che hai subito è stato veramente tosto”, “per me l’importante è che tu abbia giustizia”. Interviene però Mara Venier: “Credo si riferisca ad altro, tu hai niente da rimproverarti Valeria?” “No”.

“Mamma mi sblocchi sull’i-Phone?” dice Valeria Marini. “Ti avevo portato la palma”. E Gianna Orrù risponde “No grazie, questa non è la palma, non lo voglio, ce li ho gli ulivi in campagna”. Poi Valeria Marini glielo richiede: “Mi sblocchi sull’i-Phone?”, “No”, e aggiunge anche “Stai zitta un attimo”.

“Credimi che non sono cose né inventate né perché mi serve avere spazio, mi hai mai vista sgomitare in questi 30 anni? Non lo sono di carattere” dice Orrù. “Non si dovrebbero mai per principio rendere pubbliche le cose private, e tu le hai messe ovunque, le cose private sono private” spiega la madre alla donna. Marini insiste ancora: “Intanto sbloccami sull’i-Phone”. “Mi sblocchi per favore?” “No”, risponde ancora la donna.

