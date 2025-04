Un fermo immagine del video

Il concorrente Jozefin Marku ha aggredito il cantante Gjesti: shock della rete, l'uomo portato via in manette

Una scena shock è andata in onda, in diretta, su Top Channel Albania al Gf Vip del Paese. Il concorrente Jozefin Marku ha tirato un pugno (o uno schiaffo, dalle immagini che circolano sui social non è chiarissimo) al cantante e concorrente Gjesti.

Jozefin Marku è stato infatti eliminato dalla Casa a un passo della finale e sembra non averla presa bene. Durante i saluti finali, invece degli abbracci ha letteralmente aggredito un altro concorrente del Gf Vip Albania.

Le dichiarazioni di Top Channel su quanto accaduto al Gf Vip

Secondo quanto riportano alcuni media, l’emittente ha dichiarato che tale violenza è “senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante”.

Top Channel Albania ha aggiunto in un comunicato: “Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità ed esempi”.

Il cantante sarebbe stato rilasciato poche ore dopo (la mattina seguente secondo alcuni media).

Intanto, sempre secondo quanto riportano alcuni media, dopo l’aggressione al Gf Vip Gjesti è stato trasportato in ospedale per accertamenti e rientrato in casa dopo poche ore. Il video del pugno ha fatto il giro del web.

