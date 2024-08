Il calciatore lo ha scritto in un post su Instagram: "Decisione dolorosa, lei avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

Dopo le tante voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, Alvaro Morata, nuovo attaccante del Milan, ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Alice Campello, l’influencer italiana con cui il calciatore era sposato dal 2017 e con la quale ha avuto quattro figli. Lo spagnolo ha reso ufficiale la separazione con un post su Instagram: “Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo deciso di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati moltissimo l’un l’altro. Sono stati anni meravigliosi e frutto di questi i nostri quattro figli, che senza dubbio sono la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, per cui chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo, perché ripeto: non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco a poco logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande apprendimento”, ha scritto Morata.

