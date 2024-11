L'avvocato della donna: "L'affermazione non solo è falsa, ma anche calunniatoria"

Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha presentato una denuncia contro la ex compagna, Giuditta Capecchi, di non fargli vedere il figlio di tre anni, contravvenendo così agli accordi presi tra i due in sede giudiziale. La donna, dopo la diffusione della notizia, è stata bersaglio di ingiurie e offese sui social, da parte di diversi utenti.

“Sono solo calunnie alle quali risponderemo nelle sedi opportune”, ha spiegato il legale di Giuditta Capecchi, professore e avvocato di Firenze, Lorenzo Pellegrini, che ha poi aggiunto in una nota: “L’affermazione non solo è falsa, ma anche calunniatoria. La signora Capecchi non ha mai ostacolato la frequentazione e visita da parte del padre ed anzi ne ha sempre favorito gli incontri. Di contro, la signora Capecchi ha più volte richiamato ai propri doveri genitoriali il padre. La signora Capecchi, mio tramite, comunica infine di tutelare le proprie ragioni e diritti, nonché quelli del proprio figlio, in tutte le sedi giudiziarie”.

