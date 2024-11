Dopo la sesta sconfitta stagionale, la panchina del tecnico romano è davvero in bilico

La Lazio di Baroni non si ferma più. I biancocelesti si impongono per 1-0 in casa del Monza nel posticipo della 12/a giornata di Serie A e agganciano momentaneamente in vetta alla classifica Napoli, Atalanta e Fiorentina in attesa del posticipo tra gli azzurri di Conte e l’Inter. Decisivo un gol di Zaccagni nel primo tempo che condanna il Monza alla sesta sconfitta stagionale che vale sempre l’ultimo posto in classifica con 8 punti. La panchina di Nesta ora è davvero in bilico.

Il riassunto della partita

Primo tempo a ritmi non troppo elevati, ma nonostante questo le azioni da gol non mancano. Complici anche diversi errori da una parte e dall’altra. La Lazio passa in vantaggio al 36′ con un gol di capitan Zaccagni con un destro a girare sul secondo palo che non lascia scampo all’incolpevole Turati. Tre minuti prima un tiro fotocopia dello stesso numero 10 biancoceleste si era stampato sul palo. Nella ripresa, Lazio ancora pericolosa in avvio con Rovella poi è solo Monza. La squadra di Nesta sfiora a ripetizione il pari due volte con Maldini e una con Izzo, ma difetta in precisione sotto porta. Nel finale Lazio vicina al raddoppio con Castellanos, mentre il Monza ha una chance nel recupero con Caprari che calcia sulla barriera una punizione dal limite.

