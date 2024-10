Decisione concordata dopo l'interlocuzione della Procura milanese con i legali dell'artista

Fedez avrebbe dovuto essere sentito in merito ai suoi rapporti con gli ultras del Milan ma l’interrogatorio fissato per sabato è stato annullato per ragioni investigative e organizzative. È quanto si apprende da fonti giudiziarie sull’inchiesta ‘Doppia Curva‘ dei pm Paolo Storari e Sara Ombra che ha portato agli arresti, fra gli altri, del bodyguard di Fedez, Christian Rosiello e del capo ultras del Milan, Luca Lucci, più volte intercettato al telefono con il rapper. La decisione di non sentire Fedez sarebbe stata infine concordata dopo interlocuzione della Procura di Milano con i legali dell’artista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata