Gli scatti dell'influencer col rapper pubblicati da Chi: i due non si nascondono più anche se nessuno dei diretti interessati conferma la love story

Giulia De Lellis e Tony Effe insieme in vacanza in Puglia. Le foto dell’influencer e del rapper romano sono state pubblicate in esclusiva da Chi e confermerebbero le voci che girano da tempo su una loro presunta relazione. Il settimanale li ha pizzicati insieme in spiaggia durante un soggiorno in un resort di lusso a Borgo Egnazia, dove si è anche tenuto il G7 a inizio estate. Il magazine sottolinea come De Lellis e Tony Effe hanno evitato gesti intimi in pubblico. La 28enne e l’autore della hit dell’estate “Sesso e Samba” nelle ultime settimane avevano smentito di avere una storia sostenendo di essere solo amici.

