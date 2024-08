Secondo il settimanale 'Oggi' sarebbe finita la storia con l'ingegnere Angelo Eduardo Galvano

Sarebbe finita la storia tra Belen Rodriguez e l’ingegnere 34enne Angelo Eduardo Galvano. Secondo quanto riporta il settimanale ‘Oggi’, infatti, l’ultimo fidanzato della showgirl non l’avrebbe raggiunta per le vacanze estive nell’isola di Albarella (Rovigo), dove Rodriguez ad agosto trascorre le ferie con la sua famiglia. La conduttrice sarebbe dunque tornata single e, stando a quanto rivela ‘Oggi’ citando un suo amico, il motivo della separazione sarebbe il seguente: Belen “non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni”. Rodriguez e De Martino hanno un figlio insieme, Santiago di 10 anni.

