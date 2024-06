Intanto l'ex moglie Ilary Blasi starebbe spingendo per ottenere il divorzio veloce

Noemi Bocchi e Francesco Totti aspettano un figlio? Secondo quanto scrive il settimanale “Diva e Donna” la nuova compagna dell’ex calciatore sarebbe in dolce attesa e a far correre la voce sarebbero state alcune foto in cui la donna viene paparazzata toccandosi la pancia. Il Pupone, intanto, è ancora alle prese con la separazione dall’ex moglie Ilary Blasi, la quale starebbe premendo per ottenere velocemente il divorzio, cosa che le permetterebbe di sposare il compagno Bastian Muller con il quale ha una relazione dal gennaio 2023. Nel frattempo restano tante altre incognite: entrambi hanno tolto dai social tutte le foto con i rispettivi nuovi fidanzati, perché?

Francesco Totti ha già tre figli da Ilary Blasi: Christian, Chanel e Isabel, avuti durante il matrimonio ventennale con la show girl e concluso con una dura battaglia legale, che ha riempito le prime pagine dei settimanali per mesi. L’ex capitano della Roma fa coppia con Noemi Bocchi, già madre di altri due figli, dal dicembre del 2022.

