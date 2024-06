Il cantante appare insieme a un Golden Retriever simile a quello rimasto all'ex moglie, tra gli scatti anche una foto in ospedale

Fedez torna a pubblicare sui social dopo il silenzio che preoccupava milioni di fan. Il rapper posta un carosello di foto in cui si mostra in compagnia di un cane molto simile a Paloma, il Golden Retriever di famiglia rimasto con l’ex moglie Chiara Ferragni e i figli.

È lei o non è lei?

Il dubbio resta tra i commenti dei follower: si chiedono se il rapper abbia effettivamente adottato un altro cane, dato il colore più scuro di quello nelle foto, o se invece si tratti proprio di Paloma. Federico Lucia non smentisce né conferma ma ha sempre lamentato il dispiacere di averla dovuta lasciare con Chiara. “Non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più. La prendo sul ridere: prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone”, aveva detto l’artista rispondendo alle domande di GrenBaud, youtuber e streamer, in una diretta sulla piattaforma Twitch.

I fan di Fedez preoccupati per lo scatto in ospedale

Tra gli scatti ce n’è uno in ospedale dove il cantante inquadra una flebo nel braccio. Una fotografia che, dopo le ultime voci sulle sue condizioni di salute, potrebbe mettere in agitazione qualche fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata