L'influencer si era sottoposto a un intervento di cheratopigmentazione

Francesco Chiofalo ha cambiato il colore degli occhi. L’influencer, ex protagonista di Temptation Island, si era sottoposto lo scorso 23 aprile a un intervento di cheratopigmentazione e, dopo averlo tenuti nascosto per un po’, ha finalmente svelato il suo radicale cambiamento. Chiofalo ha rivelato il suo nuovo look attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, nel quale appare con gli occhi di un colore azzurro intenso.

Francesco Chiofalo: “Sono stato vittima di cyberbullismo”

Chiofolo ha accompagnato il video postato sui social con un lungo messaggio, nel quale appare entusiasta del risultato ottenuto: “Questo è il mio nuovo colore di occhi… Il colore che porterò con me per tutta la vita… Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più… a me piacciono tantissimo. Sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ho realizzato un sogno per me IRRAGGIUNGIBILE”.

L’influencer ha poi sottolineato di essere stato vittima di cyberbullismo nelle settimane successive all’intervento: “Adesso potete anche riempire i commenti di questo reel di insulti contro di me: sul personale, sul mio aspetto fisico, sul nuovo colore dei miei occhi e su tutto quello che volete voi. Tanto ormai neanche ci faccio più caso, mi sono abituato. In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori, sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti… È stato un ‘tutti contro uno’ veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto”. Chiofalo ci ha tenuto anche a ribadire il proprio diritto di fare scelte personali riguardo il suo corpo: “Io ho cambiato il colore dei miei occhi, non ho fatto del male a nessuno. Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole. E nessuno si deve permettere di giudicare e offendere un’altra persona per le proprie scelte personali. E CHI LO FA SI DEVE VERGOGNARE! Siate onesti con voi stessi… intervento a parte… a tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi”, ha sottolineato ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata