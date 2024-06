La cantante a Vanity Fair: "Condurre Sanremo? Non ora. Figli? Sto pensando se congelare i miei ovuli"

Elodie, si confessa in un’intervista a Vanity Fair, in occasione dell’uscita del nuovo singolo ‘Black Nirvana’ che si preannuncia già il nuovo tormentone estivo. “Spesso sono le donne a essere spaventate da come uso il mio corpo, che è una forma di libertà. Non comprendono la dignità delle mie scelte. E credono che così non lasci spazio alle parole, invece sono un essere parlante” racconta la cantante.

E dunque la provocazione continua: “La gente ancora si indigna perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più“. Dal rapporto con il suo corpo e il senso dell’essere donna ai giorni d’oggi, a quello con il suo fidanzato Andrea Iannone, fino al prossimo Sanremo che sarà condotto da Carlo Conti e che secondo alcuni rumors potrebbe vedere anche la pop star italiana come co-conduttrice insieme ad Annalisa: “No, ora sono concentrata sulla musica. Poi chissà, accolgo sempre quello che arriva. Per Annalisa sarebbe una bella cosa”, si dice convinta Elodie, che su Conti non ha dubbi: “Dà sicurezza, è già stato sul palco dell’Ariston, mette serenità”. Anche se per il futuro la cantante romana ha le diee chiare: “Perché non una donna al suo posto? Non me lo sono chiesto. Però ha ragione: perché non una donna? Magari una con la carriera di Antonella Clerici sarebbe stata perfetta”.

Sul fronte diritti e parità di genere, Elodie ha le sue convinzioni: “Noi donne siamo ancora troppo permissive – Io sono un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni: ‘Che vuol dire?’. Sono convinta che, soltanto sottolineando giorno dopo giorno gli atteggiamenti sbagliati, possano essere corretti”.

La musica, l’amore con Andrea ma anche i sogni di un futuro da mamma: “Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Cosa mi ha frenata fino a qui? La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta”. “Nel momento in cui riusciremo a riconoscere che non esiste un’unica rigida idea di famiglia – conclude annuendo alla possibilità di avere anche figli da sola – saremo tutti più felici: due uomini, due donne, una madre e il suo bambino, una coppia poliamorosa. La sfera affettiva dovrebbe essere un luogo intoccabile. Divento pazza, feroce, quando qualcuno si permette di giudicarla”.

