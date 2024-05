Il brano segna un nuovo inizio per la popstar che sta lavorando a nuovi progetti

Elodie è tornata: dopo il fortunato tour nei palazzetti lo scorso autunno e una pausa dalla musica per concentrarsi sui nuovi progetti, la cantante ha annunciato che venerdì 31 maggio a mezzanotte sarà disponibile ovunque il suo nuovo singolo “Black Nirvana“. L’artista ha scritto il brano con Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA, il team che ne ha curato anche la produzione.

Elodie annuncia che questo è solo un primo assaggio dei suoi nuovi lavori e l’inizio di una nuova dimensione per la sua carriera. La postar rivela una piccola anteprima anche del videoclip musicale nei suoi profili social, dove ha condiviso alcuni scatti inediti in cui si è mostrata con un nude look super sensuale nel deserto.

