E' successo nel match di Super Lig turca contro il Fenerbache

Segna, si siede a terra e fissa i tifosi avversari. E’ l’ennesima particolare esultanza di Mario Balotelli. Il calciatore 33enne, attaccante dell’Adana Demirspor, ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 contro il Fenerbache durante il match di Super Lig turca del 3 aprile scorso, terminato 4-2 in favore del club di Istanbul. Super Mario poi è stato imitato anche dai suoi compagni di squadra. Per la punta azzurra si tratta della settima rete in 11 presenze in campionato. Il video dell’esultanza subito diventato virale sui social.

