La rivelazione nel suo "memoir" di imminente uscita

“Sono sicura che la gente mi odierà per questo, ma ho accettato di non avere il bambino. L’aborto era qualcosa che non avrei mai potuto immaginare di scegliere per me stessa, ma date le circostanze, è quello che abbiamo fatto”. Lo si legge in ‘The Woman in Me’, libro di memorie di Britney Spears che uscirà martedì. “Era importante – si legge ancora nel libro – che nessuno venisse a sapere della gravidanza o dell’aborto, il che significava fare tutto a casa”, scrive, aggiungendo che non l’hanno detto alla sua famiglia. Poi una descrizione del dolore fisico causato dall’aborto farmacologico come “straziante”. Gran parte di ‘The Woman in Me’ si concentra sul padre e sui figli, sui mariti e sui fidanzati, che hanno dominato la sua vita, nel bene e nel male. Diversi capitoli sono dedicati alla sua relazione con Justin Timberlake, inclusi dettagli profondamente personali su una gravidanza, un aborto e una dolorosa rottura. In altri racconta la sua lotta per la custodia con l’ex marito Kevin Federline e come ha alimentato quello che era visto come un tracollo pubblico. La Spears parla molto meno degli eventi recenti, non facendo menzione del suo divorzio in attesa da Sam Asghari, che descrive mentre le teneva la mano mentre si rivolgeva a un giudice durante un’udienza chiave che l’ha liberata dal controllo del tribunale nel 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata