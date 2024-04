Possibile nuovo flirt tra la showgirl e l'erede della secolare azienda produttrice di armi

Possibile flirt tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis. Continuano a girare le voci di un avvicinamento tra la showgirl e il 27enne, erede della secolare azienda produttrice di armi, immortalati a Madrid dai fotografi del settimanale ‘Chi’. I due sono stati avvistati in compagnia di alcuni amici e poi anche da soli sulla terrazza dell’hotel Four Season.

Entrambi adesso sono single. La 38enne è reduce dalla rottura con il tennista Matteo Berrettini mentre Beretta si è lasciato da tempo con l’influencer Giulia De Lellis e prima ancora ha avuto una relazione con Dayane Mello, modella e showgirl brasiliana.

