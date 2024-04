Foto di archivio

I due, insieme da quasi due anni, sono più innamorati che mai

Elodie e Andrea Iannone sembrano essere più innamorati che mai. La cantante e il motociclista di Superbike sono stati paparazzati mentre passeggiano per le vie di Milano. I due sono stati immortalati dai flash del settimanale Gente che pubblica foto esclusive.

Insieme da quasi due anni, la 33enne di Roma e il 34enne di Vasto sembrano essere più felici che mai e il loro entusiasmo si riflette anche al di fuori della vita privata. A dispetto delle voci che più di una volta hanno dato il rapporto in crisi. La pop star, uscita dal talent ‘Amici di Maria de Filippi’, è tra gli artisti più amati e affermati della scena musicale italiana mentre il pilota abruzzese è tornato a gareggiare in pista dopo quattro anni di squalifica per doping.

