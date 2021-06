Michele Merlo

Con un post emozionato e commovente, tutta la redazione del talent di Canale5 ricorda Michele Merlo, il cantante prematuramente scomparso

“Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni”. Così Maria De Filippi assieme a tutta la redazione di “Amici” ricorda Michele Merlo, scomparso nella tarda serata di ieri, a soli 28 anni, a causa di un’emorragia cerebrale, scatenata da una leucemia fulminante.

Il cantante, che aveva partecipato ad “Amici” nel 2017 ed era noto anche come Mike Bird, era ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna ed era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. “Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta”, si legge ancora nel ricordo pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di “Amici”.

De Filippi, il messaggio per Michele Merlo: “Fa’ buon viaggio”

“La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando”, prosegue il post firmato da Maria De Filippi e dalla redazione di “Amici”.

“Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo. Baudelaire diceva che ‘la sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio”, conclude il lungo e commosso ricordo di Maria De Filippi e di chi aveva conosciuto Michele.

