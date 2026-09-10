Charlie Kirk, un anno dall’omicidio dell’attivista statunitense: le foto simbolo

Fu ucciso da un colpo d’arma da fuoco durante un evento nel campus universitario Utah Valley University

Un anno fa l’assassinio di Charlie Kirk, l’attivista di destra statunitense, sostenitore di Donald Trump e direttore esecutivo di “Turning Point Usa” , che fu ucciso da un colpo d’arma da fuoco durante un evento nel campus universitario Utah Valley University. Anche Giorgia Meloni ha ricordato la sua morte. Ecco alcune foto simbolo del caso.