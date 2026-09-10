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giovedì 10 settembre 2026

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Charlie Kirk, un anno dall’omicidio dell’attivista statunitense: le foto simbolo

Charlie Kirk, un anno dall’omicidio dell’attivista statunitense: le foto simbolo
Charlie Kirk distribuisce cappellini prima di intervenire alla Utah Valley University a Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)
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Fu ucciso da un colpo d’arma da fuoco durante un evento nel campus universitario Utah Valley University

Il fondatore di Turning Point USA, Charlie Kirk, interviene al "Teen Student Action Summit" di Turning Point USA presso il Marriott Marquis di Washington, martedì 23 luglio 2019. (Foto AP/Andrew Harnik, Archivio)
Charlie Kirk parla prima di essere colpito da un colpo d'arma da fuoco durante la visita di Turning Point alla Utah Valley University a Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)
Charlie Kirk distribuisce cappellini prima di intervenire alla Utah Valley University a Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre 2025. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)
Alcune persone rendono omaggio presso un memoriale improvvisato alla sede nazionale di Turning Point USA, in seguito alla morte di Charlie Kirk — CEO dell'organizzazione — ucciso in una sparatoria durante un evento universitario nello Utah, mercoledì 10 settembre 2025, a Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin)
Le forze dell'ordine delimitano un'area dopo che Charlie Kirk, CEO e co-fondatore dell'organizzazione giovanile conservatrice Turning Point USA, è stato colpito da colpi d'arma da fuoco presso la Utah Valley University, mercoledì 10 settembre 2025, a Orem, nello Utah. (Tess Croewley/The Deseret News via AP)
Campidoglio di Salt Lake City, mercoledì 10 settembre 2025, dopo che alcuni membri della comunità si erano riuniti sul posto per rendere omaggio a Charlie Kirk, colpito da arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University e successivamente deceduto in un ospedale locale. (Scott G Winterton/The Deseret News via AP)
Il New York Young Republicans Club tiene una veglia per Charlie Kirk, CEO e co-fondatore di Turning Point USA, al Madison Square Park di New York, venerdì 12 settembre 2025. (Foto AP/Kena Betancur)
Il nastro della polizia delimita l'area della Utah Valley University dopo che Charlie Kirk, CEO e co-fondatore di Turning Point USA, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sabato 13 settembre 2025 a Orem, nello Utah. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Alcune persone visitano un memoriale improvvisato per Charlie Kirk davanti alla sede di Turning Point USA, sabato 20 settembre 2025, a Phoenix, in Arizona. (Foto AP/John Locher)
Una foto di Charlie Kirk, CEO e co-fondatore di Turning Point USA, durante una veglia l'11 settembre 2025 a Orem, nello Utah. (Foto AP/Lindsey Wasson, Archivio)
Erika Kirk si asciuga le lacrime mentre parla durante la cerimonia commemorativa per il marito, l'attivista conservatore Charlie Kirk, domenica 21 settembre 2025, allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Il presidente Donald Trump abbraccia Erika Kirk al termine della cerimonia commemorativa per il marito, l'attivista conservatore Charlie Kirk, domenica 21 settembre 2025, allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Il presidente Donald Trump abbraccia Erika Kirk al termine della cerimonia commemorativa per il marito, l'attivista conservatore Charlie Kirk, domenica 21 settembre 2025, allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Bandiera in omaggio all'attivista politico di destra Charlie Kirk su un ponte verso Mar-a-Lago, prima della partenza del presidente Donald Trump da West Palm Beach (Florida) alla volta di Washington, domenica 4 gennaio 2026. (Foto AP/Allison Robbert)
Un'immagine di un fucile che, secondo l'accusa, è stato recuperato dagli inquirenti nei pressi della Utah Valley University viene mostrata durante un'udienza preliminare per Tyler Robinson – accusato dell'uccisione di Charlie Kirk – presso il tribunale del Fourth District a Provo, nello Utah, giovedì 9 luglio 2026. (Foto AP/Spenser Heaps, Pool)
Il sergente Jennifer Faumuina, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, indica una mappa del campus della Utah Valley University durante l'udienza preliminare per Tyler Robinson – accusato dell'uccisione di Charlie Kirk – presso il tribunale del Fourth District a Provo, nello Utah, giovedì 9 luglio 2026. (Foto AP/Spenser Heaps, Pool)
Il vice procuratore della contea dello Utah, Ryan McBride, interroga il sergente Jennifer Faumuina (non ritratta in foto), del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, durante l'udienza preliminare a carico di Tyler Robinson (secondo da sinistra), accusato dell'uccisione di Charlie Kirk a seguito di una sparatoria mortale; l'udienza si è svolta giovedì 9 luglio 2026 presso il tribunale del Fourth District a Provo, nello Utah. (Foto AP/Spenser Heaps, Pool)
Un'immagine di un bossolo con incisa la scritta "If You Read" viene mostrata durante un'udienza preliminare per Tyler Robinson, accusato dell'uccisione di Charlie Kirk, presso il tribunale del Fourth District a Provo, nello Utah, giovedì 9 luglio 2026. (Foto AP/Spenser Heaps, Pool)
Erika Kirk si asciuga gli occhi mentre un assistente militare legge la motivazione, prima che il presidente Donald Trump conferisca postuma la Medaglia presidenziale della libertà a Charlie Kirk nel Rose Garden della Casa Bianca, martedì 14 ottobre 2025, a Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Il fondatore di Turning Point USA, Charlie Kirk, interviene a un evento di Turning Point prima del discorso del candidato repubblicano alla vicepresidenza, il senatore JD Vance (Repubblicano dell'Ohio), il 4 settembre 2024 a Mesa, in Arizona. (Foto AP/Ross D. Franklin, Archivio)
Charlie Kirk interviene alla Texas A&M University nell'ambito dell' "American Comeback Tour" di Turning Point USA, martedì 22 aprile 2025, a College Station, in Texas. (Meredith Seaver/College Station Eagle via AP, Archivio)

Un anno fa l’assassinio di Charlie Kirk, l’attivista di destra statunitense, sostenitore di Donald Trump e direttore esecutivo di “Turning Point Usa” , che fu ucciso da un colpo d’arma da fuoco durante un evento nel campus universitario Utah Valley University. Anche Giorgia Meloni ha ricordato la sua morte. Ecco alcune foto simbolo del caso.

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