Cortina 1956, settanta anni fa le prime Olimpiadi su territorio italiano

Esattamente 70 anni fa Cortina ospitava la prima olimpiade su territorio italiano. Le gare si svolsero dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956. Per l’occasione furono dieci gli impianti di gara utilizzati, dislocati tutti in provincia di Belluno, e nove di essi si trovarono nella stessa Cortina, mentre uno soltanto venne realizzato nel vicino comune di Auronzo di Cadore.

I Paesi partecipanti

All’apertura dei Giochi risultarono iscritti 923 atleti provenienti da 32 Paesi, e presero parte alle gare 822 atleti, dei quali 132 donne e 690 uomini. Si trattava di un record di partecipazione fino a quel momento, nella ancora breve storia dei Giochi Olimpici invernali. Quattro anni prima, a Oslo, erano stati 694 atleti di 30 delegazioni nazionali.

I Protagonisti

A scrivere il proprio nome sul medagliere fu soprattutto l’austriaco Toni Sailer, che si aggiudicò tutte e tre le medaglie d’oro in palio nelle gare maschili di sci. Per gli azzurri, l’unico oro del medagliere lo conquistarono Lamberto Dalla Costa e Giacomo Conti, precedendo l’altra coppia azzurra Eugenio Monti e Renzo Alverà.