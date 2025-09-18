Home > Foto > Trump a Londra, la cena di gala a Windsor e i look di Melania e della principessa Kate: le foto

Un tavolo lungo oltre 47 metri per 160 ospiti. Al Castello di Windsor si è tenuta la cena di gala in onore di Donald Trump, a Londra per una visita di Stato, ospite di Re Carlo III. Il Banchetto di Stato offerto dal sovrano si è tenuto sotto le imponenti volte della St George’s Hall. La first lady Melania Trump ha scelto un abito giallo per la serata, mentre la regina Camilla ne ha indossato uno blu. La principessa del Galles Kate si è presentata all’appuntamento con un vestito dorato e ricami in pizzo e la Lover’s Knot Tiara (tanto amata da Lady Diana) sui capelli sciolti.

Chi c’era al banchetto reale e dove era seduto

La disposizione dei personaggi principali vede, da sinistra a destra, il segretario di Stato Usa Marco Rubio, il sovrano britannico il presidente Trump e la principessa Kate. Dal lato opposto, sempre da sinistra a destra, si sono seduti il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, la regina Camilla, Melania Trump e il principe William.

Il primo ministro britannico Starmer ha cenato accanto al Ceo di Blackstone Steve Schwarzman e a Jeanette Rubio. Tra gli altri ospiti seduti in altre parti del tavolo figurano: Rupert Murdoch, Tim Cook di Apple seduto accanto a Tiffany Trump, il ceo di Nvidia Jensen Huang, Sam Altman di Open AI e il golfista vincitore del Masters degli Stati Uniti Nick Faldo.

In tutto, gli ospiti sono stati 160, serviti da poco più di 100 persone. Il tavolo del banchetto, lungo 47,3 metri, contava 139 candele con 1.452 posate. Il tavolo stesso, hanno spiegato i funzionari di Palazzo, richiede una settimana per essere allestito, un compito che è stato completato domenica. Le posate sono state poi apparecchiate lunedì. La famiglia reale ha stilato la disposizione dei posti a sedere in base agli ospiti forniti dal governo del Regno Unito e dalla Casa Bianca.

Il menù della cena di gala per Trump a Windsor

Il menù, illustrato in inglese e in francese, è il seguente. Antipasto: Panna Cotta di Crescione dell’Hampshire con Pasta Frolla al Parmigiano e Insalata di Uova di Quaglia. Piatto Principale: Ballotine di Pollo Norfolk Biologico Avvolto in Zucchine, con Jus al Timo e Sapori; Dessert: Bomba di Gelato alla Vaniglia con Sorbetto al Lampone del Kent e Prugne Victoria leggermente cotte. Dato che Trump non beve alcolici, i funzionari reali hanno riferito che il team presidenziale avrebbe comunicato loro quali bevande analcoliche avrebbe bevuto. Ma la carta dei vini include un rosso californiano, Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000. C’è anche uno spumante inglese, Wiston Estate, Cuvée, 2016; un bianco, Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018; e per lo champagne, Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998. Il Pol Roger è stato scelto perché era il preferito di Winston Churchill e Trump ha spesso espresso ammirazione per il leader britannico.

Dopo cena, agli ospiti è stato servito il Porto Vintage Warre’s 1945, in onore di Donald J. Trump come 45° e 47° Presidente; Hennessy Cognac Grande Champagne 1912, dell’anno di nascita della madre del Presidente; e Bowmore Queen’s Cask 1980, Islay, un regalo alla defunta Regina Elisabetta nel 1980, imbottigliato per il suo Giubileo d’Oro nel 2002. E’ stato anche creato un cocktail speciale chiamato Transatlantic Whisky Sour, “una rivisitazione britannica/americana del classico Whisky Sour”, a base di Johnnie Walker Black, marmellata, schiuma di noci pecan e guarnito con un marshmallow tostato adagiato su un biscotto a forma di stella.

I fiori includono fiori ed erbe di stagione raccolti a mano dai giardini di Buckingham Palace, del Castello di Windsor e del Savill Garden nel Windsor Great Park. La playlist include anche alcuni dei brani preferiti di Trump, tra cui Nessun Dorma, Tiny Dancer di Elton John e un James Bond Medley, suonato durante i suoi comizi.