Ballando con le stelle 2025, il cast: ecco i 7 concorrenti già annunciati

Si arricchisce di altri vip il cast di Ballando con le stelle 2025, al via il 27 settembre in prima serata su Rai1. Dopo l’annuncio di Barbara d’Urso, oggi dall’account Instagram ufficiale del programma è stato svelato il nome di un’altra concorrente: si tratta di Martina Colombari. Dopo Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Marcella Bella e Barbara d’Urso l’account Instagram ufficiale di ‘Ballando con le Stelle’ ha svelato un’altra concorrente donna. Finora sono stati annunciati 7 concorrenti, tra cui cinque donne. Gli altri due sono Rosa Chemical e Maurizio Ferrini nelle vesti della Signora Coriandoli. Il dance show del sabato sera andrà in onda dal 27 settembre su Rai1.