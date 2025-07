La Partita del Cuore 2025 in 10 foto

Allo Stadio Gran Sasso d’Italia all’Aquila è andata in scena ieri sera, martedì 15 luglio, la Partita del Cuore 2025. A vincere è stata la Nazionale cantanti che ha battuto i politici, allenati dal presidente del Senato Ignazio La Russa, pareggiando i conti dopo che lo scorso anno, a vincere, sempre all’Aquila, era stata la Nazionale politici. Una serata di beneficienza il cui ricavato andrà al “Progetto Accoglienza”, promosso dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana. Tra i giocatori in campo il ministro della Cultura Alessandro Giuli, quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Matteo Renzi.

Risultato e chi ha segnato

La partita è finita sull’8-6 per i cantanti, andati a segno a nemmeno un minuto dall’inizio della Partita del Cuore. Il gol firmato da Benji del duo Benji e Fede. La seconda rete arriva appena dopo il secondo minuto, con Fede, la terza viene messo a segno ancora da Benji. La prima rete segnata dalla Nazionale politici, dopo i primi quattro gol della Nazionale cantanti, è stata quella di Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 stelle. Il secondo gol dei politici è di Andrea Pellicini, ma appena dopo segnano Moreno e Fede per la Nazionale cantanti. Jacopo Morrone accorcia le distanze segnando la terza rete per i politici. Per la Nazionale cantanti vanno a segno poi Antonio Orefice, autore del 7-3 mentre Riccardo Fogli cantava ‘Tanta voglia di lei’. Poi va in gol il numero 30 per i cantanti Nicolò Filippucci. Leonardo Donno, con la maglietta numero 47, accorcia le distanze poi con un’altra rete per la Nazionale politici, tra i marcatori anche Renzi e Mulè.

Il migliore in campo

È il cantante Moreno il migliore giocatore del match, premiato allo stadio Gran Sasso. “Volevo dire che il vero merito dei politici che hanno giocato è far scendere in campo 44 elementi”, ha detto Ignazio La Russa. La Nazionale cantanti è stata premiata da Paolo Iammatteo, responsabile comunicazione di Poste italiane, tra gli sponsor dell’evento.