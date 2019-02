Sanremo, chi è Mahmood: da Sanremo Giovani al trionfo a sorpresa

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è il vincitore del 69simo Festival di Sanremo. Con Gioventù Bruciata - title-track del suo EP pubblicato lo scorso 30 novembre - è approdato alla kermesse canora grazie alla vittoria della seconda serata di Sanremo Giovani 2018, aggiudicandosi il Premio della Critica.

È nato a Milano da madre italiana e padre egiziano. Nel 2016 ha partecipato alla Sezione Giovani del Festival di Sanremo con il brano Dimentica. Nel 2017 arrivano due importanti collaborazioni: la prima con Fabri Fibra - con il quale scrive e duetta nel brano Luna pubblicato in Fenomeno e la seconda con Michele Bravi, con cui scrive Presi Male, contenuto nella riedizione dell'album Anime di Carta. Nello stesso anno escono anche due singoli Uramaki e Pesos, presentato al Wind Summer Festival. Il 21 settembre 2018 pubblica il suo primo EP, Gioventù Bruciata dove sviluppa tutto il suo sound nei brani prodotti da Ceri, MUUT e Katoo. Nell'EP anche lo straordinario featuring con Fabri Fibra nel brano Anni '90 con cui Mahmood torna a collaborare dopo l'esperienza di Luna. Uramaki e Asia Occidente sono istantanee della fine di una relazione, che scorrono tra purezza, gusto per la sfida, nostalgia e orgoglio, rimpianto, rifiuto e desiderio.

Nell'ultimo brano uscito con Gioventù Bruciata dal titolo Mai Figlio Unico confluiscono le tematiche del suo vivere. Come autore Mahmood ha scritto Nero Bali con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, uscito nell'estate 2018 e certificato Disco di Platino e ha co-scritto con altri autori e Marco Mengoni tre brani del suo nuovo album Atlantico, tra cui Hola (I Say), il duetto con Tom Walker proprio ora in programmazione in radio. È stata appena pubblicata Doppio Whisky, la traccia inedita di Gué Pequeno che contiene il suo featuring e che fa parte della colonna sonora di 'Sinatra', la serie in tre episodi del rapper trasmessa in esclusiva su TIMVISION.



