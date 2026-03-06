‘Epstein files’ tirano in ballo Trump, accuse da una donna al presidente Usa

Dagli ‘Espstein files’ emergono gravi accuse al presidente americano Donald Trump. Il dipartimento di Giustizia Usa ha reso pubblici ulteriori documenti relativi a Jeffrey Epstein che includono accuse non confermate mosse da una donna contro il presidente Usa.

I nuovi documenti erano stati codificati come “duplicati”

Secondo il dipartimento, questi documenti erano stati erroneamente omessi durante una precedente revisione. La scorsa settimana il dipartimento aveva dichiarato che stava effettuando una revisione per determinare se alcuni documenti fossero stati trattenuti in modo improprio, dopo che diverse testate giornalistiche avevano riportato che la massiccia tranche di documenti resi pubblici non includeva fascicoli che documentavano una serie di interviste condotte nel 2019 con una donna che aveva mosso un’accusa contro Trump. Il dipartimento ha affermato che tali fascicoli erano stati “erroneamente codificati come duplicati” e quindi non erano stati pubblicati insieme agli altri milioni di fascicoli relativi a Epstein. “Come abbiamo sempre fatto, se un membro del pubblico segnala preoccupazioni relative alle informazioni, il dipartimento le esamina, apporta le correzioni necessarie e le ripubblica online”, ha affermato il dipartimento in un post su X. Trump ha sempre negato qualsiasi illecito in relazione a Epstein. Il dipartimento aveva osservato a gennaio che alcuni dei documenti contengono “affermazioni false e sensazionalistiche contro il presidente Trump che sono state presentate all’Fbi proprio prima delle elezioni del 2020”.

Cosa è successo, le accuse a Trump

Alcuni dei nuovi documenti pubblicati giovedì riguardano una donna che aveva contattato l’Fbi poco dopo l’arresto di Epstein nel 2019 e aveva affermato che un uomo di nome ‘Jeff’ residente a Hilton Head, nella Carolina del Sud, l’aveva violentata lì negli anni ’80, quando lei aveva circa 13 anni. La donna ha detto agli agenti che all’epoca non conosceva l’identità dell’uomo, ma decenni dopo ha concluso che si trattava di Jeffrey Epstein quando un amico le ha inviato via sms una sua foto tratta da un articolo di giornale. In un’intervista di follow-up un mese dopo, la donna aggiunse una serie di altre affermazioni, tra cui quella che Epstein aveva complottato per far mandare sua madre in prigione, l’aveva picchiata, aveva organizzato incontri sessuali con altri uomini e una volta l’aveva portata in aereo nel New Jersey o a New York, dove lei sosteneva che aveva morso Donald Trump dopo che lui avrebbe cercato di aggredirla sessualmente.

Gli agenti parlarono poi con la donna altre due volte, chiedendole a un certo punto di fornire maggiori dettagli sulle sue presunte interazioni con Trump, ma hanno riferito che lei si sarebbe rifiutata di rispondere ad altre domande e avrebbe interrotto i contatti. Non ci sono indicazioni che Epstein abbia mai vissuto in Carolina del Sud e non è chiaro se Trump ed Epstein si conoscessero durante il periodo in questione. La segnalazione della donna è una delle numerose segnalazioni non confermate che gli agenti federali hanno ricevuto da membri del pubblico che hanno denunciato comportamenti scorretti da parte di Trump e di altri personaggi famosi nei mesi e negli anni successivi all’arresto di Epstein.

Da quando è iniziata la divulgazione dei documenti del caso Epstein a dicembre l’amministrazione Trump ha dovuto affrontare continui grattacapi politici, con i critici che accusano il dipartimento di nascondere alcuni documenti o di censurare eccessivamente i fascicoli o, in alcuni casi, di non censurarli abbastanza. In alcuni casi il dipartimento ha inavvertitamente divulgato foto di nudo che mostravano i volti delle potenziali vittime, nonché nomi, indirizzi e-mail e altre informazioni identificative che non erano state censurate o non erano state completamente oscurate.