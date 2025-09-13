Indiana, girasole da record: l’ucraino Babich coltiva il più alto del mondo

Si chiama “Clover” ed è entrato nel Guinness World Records come il girasole più alto mai registrato: 10,6 metri, quanto un palo della luce. A coltivarlo Alex Babich, 47 anni, ucraino emigrato negli Stati Uniti dopo Chernobyl. Da sette anni cresce girasoli come omaggio al suo Paese d’origine, perfezionando semi e fertilizzante segreto fino a creare il gigante da record. Il nome arriva dal figlio di dieci anni, che posava quadrifogli sulle foglie per portargli fortuna. “È come un figlio”, racconta Babich, convinto che la storia dei suoi fiori vivrà più a lungo di lui.