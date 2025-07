Le parole del presidente degli Stati Uniti prima di salire sull'Air Force One

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima di salire sull’Air Force One, si è concentrato sul recente annuncio di Elon Musk a proposito del nuovo partito creato dal proprietario di X. “Penso che sia ridicolo fondare un terzo partito. Abbiamo ottenuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I Democratici hanno perso la strada, ma è sempre stato un sistema bipartitico. E penso che fondare un terzo partito non farebbe altro che aumentare la confusione. Sembra davvero che sia stato concepito per due partiti. I terzi partiti non hanno mai funzionato. Quindi lui può divertirsi, ma io penso che sia ridicolo”, ha dichiarato il tycoon che ha annunciato nel frattempo l’invio delle prime lettere sui dazi a 12 paesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata