Joey Chestnut, anche noto come “The Jaws” (lo squalo), ha vinto la “Nathan’s Hot Dog Eating Contest” la più importante gara per mangiatori di hot dog degli Stati Uniti che si tiene come da tradizione ogni 4 luglio a Coney Island in occasione del giorno dell’Indipendenza. Chestnut, 41 anni, ha ingurgitato 70 hot dog e mezzo in 10 minuti, non superando il suo record del 2021 di 76 panini. Per il mangiatore di Westfield, Indiana, si è trattato della 17a vittoria in 20 partecipazioni alla competizione alla quale però non ha partecipato l’anno scorso. “Avrei voluto mangiarne un paio in più. Mi dispiace ragazzi”, ha detto Chestnut alla folla che inneggiava il suo nome. Poi ha assicurato: “Tornerò l’anno prossimo”. La campionessa in carica della gara femminile, Miki Sudo di Tampa, in Florida, ha invece conquistato il suo 11° titolo riuscendo a mangiare 33 panini peggiorando la prestazione dello scorso anno in cui ne aveva divorati 51.

