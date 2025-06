L'agguato a Canfield Mountain, appena a nord di Coeur d'Alene

È stato un agguato quello avvenuto in Idaho, dove due vigili del fuoco sono stati uccisi e uno è rimasto ferito mentre erano intervenuti per un incendio, e l’assalitore ha agito da solo. È questa la ricostruzione fatta dallo sceriffo della contea di Kootenai, Bob Norris, che in conferenza stampa ha fatto il punto su quanto avvenuto a Canfield Mountain, appena a nord di Coeur d’Alene, una zona ricoperta di alberi e vegetazione meta di escursioni a piedi e in bicicletta.

Sparatoria in Idaho, lo sceriffo: “È stata un’imboscata”

“Riteniamo che il sospetto abbia appiccato l’incendio e che si sia trattato di un’imboscata intenzionale“, ha dichiarato lo sceriffo Norris in conferenza stampa, “i vigili del fuoco non hanno avuto scampo”. E ancora: “Crediamo che fosse l’unico tiratore presente sulla montagna in quel momento”. Intorno alle 13.30 di domenica ora locale (la tarda serata di domenica in Italia) i pompieri sono intervenuti per un incendio e circa mezz’ora dopo si sono avute segnalazioni di spari. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, appunto, ad appiccare il fuoco è stato lo stesso uomo che ha poi sparato con un fucile contro i pompieri in questa zona nel nord dell’Idaho, con raffiche di colpi che sono andate avanti per diverse ore.

Trovato il corpo del sospettato

Il corpo del sospettato è stato poi trovato senza vita dagli agenti nell’area boschiva, mentre le fiamme si avvicinavano rapidamente, e solo a quel punto è stato revocato per i cittadini l’ordine di rimanere al riparo. Anche se l’ufficio dello sceriffo ha invitato i residenti a rimanere allerta visto che l’incendio stava ancora bruciando. Vicino al corpo del killer è stata trovata un’arma da fuoco. Il nome del sospettato non è stato reso noto.

Dove è avvenuta la sparatoria

Coeur d’Alene è una città di 55mila abitanti vicino al confine con lo Stato di Washington. Il Canfield Mountain è una zona popolare per escursioni a piedi e in bicicletta. Gli incendi sono sempre una grande preoccupazione per la regione, spiega un residente Bruce Deming, la cui proprietà confina con la rete di sentieri presenti nell’area, che conducono a una foresta patrimonio nazionale. Quando domenica pomeriggio ha notato del fumo sulla cresta, si è chiesto perché non fossero intervenuti gli elicotteri dei vigili del fuoco. Quando un amico gli ha mandato un messaggio per informarlo della sparatoria, ha capito perché non vedeva nessun velivolo: “Perché hanno paura di essere colpiti”.

WATCH: Memorial procession underway outside of Kootenai Health in Coeur d’Alene, Idaho as first responders escort their fallen colleagues to Spokane for autopsies following today’s deadly firefighter ambush on Canfield Mountain. Via KXLY pic.twitter.com/6YzIOiyUVZ — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 30, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata