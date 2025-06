Il segretario alla Difesa contro i giornalisti

Duro attacco ai media da parte del segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’odio per Donald Trump “è nel vostro Dna”, ha detto il capo del Pentagono, ribadendo il successo dei bombardamenti Usa contro i siti nucleari iraniani e confutando i resoconti di Cnn e New York Times (i cui reporter sono stati oggetto di attacchi dello stesso tycoon) che hanno messo in dubbio l’efficacia degli attacchi. “Ciò che il Presidente Trump ha realizzato ieri nella Nato è stato rivoluzionario e storico… 32 paesi della Nato si sono impegnati a spendere il 5% del loro Pil per la difesa, investendo effettivamente nell’alleanza Nato”, ha aggiunto il segretario alla Difesa che ha poi concluso.

