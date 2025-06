Le due testate hanno messo in discussione i risultati ottenuti dagli attacchi statunitensi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a scagliarsi contro la Cnn e il New York Times per le loro rivelazioni che hanno messo in discussione i risultati ottenuti dagli attacchi americani ai siti nulceari in Iran. “Si dice che il fallimentare New York Times e la Cnn, fonte di fake news, licenzieranno i giornalisti che hanno inventato le notizie false sui siti nucleari iraniani perché hanno sbagliato tutto. Vediamo cosa succederà”, ha scritto Trump sul social Truth.

I report di Cnn e Nyt

Le due testate hanno dato spazio a una prima valutazione dell’intelligence statunitense che suggeriva che gli attacchi contro gli impianti nucleari iraniani non avessero distrutto i componenti principali del suo programma nucleare. Il New York Times ha messo in discussione soprattutto l’efficacia dei bombardamenti Usa contro il sito nucleare iraniano di Fordow, così come aveva fatto anche la giornalista della Cnn Natasha Bertrand che per prima aveva rivelato il rapporto dell’intelligence.

Gli attacchi di Trump

“Fake news della Cnn, insieme al New York Times in declino, hanno unito le forze per tentare di svilire uno dei più grandi successi militari della storia. I siti nucleari in Iran sono completamente distrutti!“, era stato il primo dei tanti post social sulla questione pubblicati da Trump, “sia il Times che la Cnn sono criticati dall’opinione pubblica!”. “Hanno cercato di sminuire l’ottimo lavoro svolto dai nostri piloti di B-2, e hanno sbagliato. Questi giornalisti sono semplicemente persone cattive e malate“, ha scritto poi il presidente Usa mentre stava rientrando a Washington dal vertice Nato in Olanda, “ci si aspetterebbe che fossero orgogliosi del grande successo che abbiamo ottenuto, invece di cercare sempre di mettere in cattiva luce il nostro Paese”.

Trump: “Natasha Bertrand va licenziata”

Donald Trump se l’era poi presa direttamente con la giornalista Natasha Bertrand, affermando che “dovrebbe essere licenziata dalla Cnn”. “L’ho vista per tre giorni dare fake news. Dovrebbe essere rimproverata immediatamente e poi cacciata via ‘come un cane‘”, ha scritto il presidente Usa di nuovo Truth Social. La giornalista, afferma Trump, “non dovrebbe essere autorizzata a lavorare per la Cnn, che si occupa di fake news. Sono persone come lei che hanno distrutto la reputazione di un’emittente un tempo grandiosa”. Il post si concludeva con l’appello, a lettere maiuscole, “LICENZIATE NATASHA!”.

