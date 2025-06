Decine e decine di persone in piazza contro le decisioni dell'amministrazione Usa

“Protestiamo contro il fascismo, la dittatura, vogliamo i diritti indietro, la nostra democrazia e protestiamo perché vogliamo che i nostri concittadini possano restare qui”. Così alcune manifestanti a Laguna Beach, in California, durante le proteste nel giorno del 250esimo anniversario dell’esercito Usa (e compleanno del presidente Donald Trump). Le proteste in diverse aree statunitensi sono state chiamate ‘No Kings’.

Proprio in California, a Los Angeles, sono scoppiate le proteste in seguito ad alcune retate contro migranti presunti illegali, sfociate in disordini violenti. “Molti americani non sono d’accordo con lui (Trump, ndr)” dice un’altra manifestante.

