Lo ha detto il Segretario alla Difesa statunitense

Il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha riferito che il Pentagono ha elaborato piani per invadere la Groenlandia e Panama con la forza, se necessario.

La conferma da parte di Hegseth è arrivata in occasione di un acceso scambio di battute con il deputato democratico di Washington Adam Smith. “Non credo che il popolo americano abbia votato per il presidente Trump perché sperava che invadessimo la Groenlandia”, ha detto Smith. “Penso che il popolo americano vorrebbe che il Pentagono avesse piani per qualsiasi evenienza specifica”, ha risposto Hegseth. Elaborare piani di emergenza per potenziali conflitti non è insolito al Pentagono, ma Trump vuole aumentare l’influenza statunitense a Panama e ha suggerito che l’esercito statunitense prenda possesso della Groenlandia, diventata più strategica con l’impegno degli Stati Uniti a rafforzare le difese contro la Cina.

Hegseth, dall’uso di Signal all’invio dei Marines a Los Angeles

Hegseth, veterano del Corpo dei Marines, discute sull’uso di Signal durante un’audizione al Congresso. Il rapporto finale dell’ispettore generale del Pentagono sull’uso di Signal da parte di Hegseth è atteso a giorni, secondo un membro del Congresso.

Si intensifica intanto il coinvolgimento militare a Los Angeles, che potrebbe estendersi a tutto il territorio statunitense. Ed è stato proprio Hegseth giorni fa a parlare dell’invio dei marines in città. I governatori statunitensi sono divisi intanto lungo le linee di partito sul dispiegamento delle truppe militari nelle proteste.

Fissata intanto l’udienza sull’uso della Guardia Nazionale e dei Marines da parte di Trump per aiutare nelle retate contro gli immigrati.

