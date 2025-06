Ieri si era diffusa la notizia ma non c'erano conferme ufficiali. Le autorità Usa hanno poi confermato il fatto in tarda serata (italiana)

Le autorità degli Stati Uniti hanno confermato l’ arresto, avvenuto a Las Vegas, e poi il rilascio dell’influencer e TikToker italo-senegalese Khaby Lame. La notizia inizialmente diffusa da un post su X di Bo Loudon, influencer conservatore amico di Barron Trump, figlio del presidente americano, è stata poi confermata dall’Ice (‘Immigration and Customs Enforcement) che ha aggiunto che Lame è stato poi rilasciato e ha già “lasciato” gli Stati Uniti.

Loudon definisce Lame “un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale”. Nel post di Loudon viene fornito anche un numero di identificazione per i detenuti dell’Internal Security Agency. Lame sarebbe stato fermato per “aver superato i termini del suo visto”.

Cosa era successo ieri: la diffusione della notizia e poi le storie su Instagram di Khaby Lame

Nel pomeriggio di ieri la notizia sembrava falsa poiché diverse storie erano state pubblicate sull’account Instagram dell’influencer e tiktoker italo-senegalese Khaby Lame. In una delle storie si vede una foto scattata in una libreria in un reparto dedicato ai manga, nella successiva vengono fatti gli auguri di buon compleanno all’ex calciatore brasiliano Cafu, e nell’ultima, pubblicata circa mezz’ora fa, vengono fatti gli auguri in occasione della festività musulmana dell’Eid al-Adha, la festa del sacrificio.

L’account Instagram di Khaby Lame, @khaby00, conta 80,4 milioni di follower.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata