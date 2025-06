Al momento però non ci sono conferme ufficiali. Sembra sia stato segnalato come "immigrato illegale" e "di estrema sinistra"

Dagli Stati Uniti rimbalzano voci sul presunto arresto, che sarebbe avvenuto a Las Vegas, dell’influencer e TikToker italo-senegalese Khaby Lame. La notizia è nata da un post su X di Bo Loudon, influencer conservatore amico di Barron Trump, figlio del presidente americano. Loudon definisce Lame “un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale”.

Nel post di Loudon viene fornito anche un numero di identificazione per i detenuti dell’Internal Security Agency. Al momento però non ci sono conferme ufficiali e, al presunto codice fornito da Loudon, non corrisponde alcun risultato, così come la ricerca in anagrafica.

A febbraio Khaby Lame nominato ambasciatore Unicef

Khaby Lame, l’influencer di TikTok da oltre 162 milioni di follower, è stato nominato ambasciatore di buona volontà dell’Unicef nel febbraio 2025. La nomina di Lame al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia è arrivata al termine di una visita di quattro giorni in Senegal, dove ha incontrato bambini e giovani che stanno portando cambiamenti positivi nelle loro comunità. L’influencer ventiquattrenne è diventato famoso grazie ai suoi video in cui reagiva, senza dire una parola, a scene della vita quotidiana. Il suo seguito è aumentato durante la pandemia da Covid-19, quando è stato licenziato dal suo lavoro in fabbrica e ha usato il tempo libero per realizzare e caricare altri post. Lame si è trasferito in Italia dal suo Paese natale, il Senegal, quando era ancora un bambino con i suoi genitori, ma ha ottenuto la cittadinanza italiana solo all’età di 20 anni.

Chi è Khaby Lame: nel 2022 a Chivasso ottenne la cittadinanza onoraria

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Con questa formula, Khabane Serigne Lame, conosciuto come il tiktoker Khaby Lame, è diventato nel 2022 cittadino italiano. Il giuramento è stato pronunciato davanti all’Ufficiale di Stato Civile a Chivasso.

Khaby è stato omaggiato da parte dell’amministrazione comunale di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, della spilla della Città di Chivasso e di una riproduzione de ‘La vaccinazione nelle campagne’ del pittore dell’Ottocento Demetrio Cosola. “Mi sentivo italiano anche prima di oggi, però ora sono ufficialmente italiano anche sulla carta” ha commentato il tiktoker.

