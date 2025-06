L'uomo era stato portato a El Salvador ma i giudici ne chiedevano il rientro per poterlo processare

Kilmar Abrego Garcia torna negli Usa, dopo essere stato deportato ‘per errore’ nel Salvador, e viene incriminato per aver aiutato migranti ad attraversare i confini del Paese. Più di due mesi dopo che l’amministrazione ha ammesso di aver deportato per errore l’uomo dal Maryland al suo paese natale, un gran giurì federale lo ha incriminato per il presunto trasporto di migranti irregolari all’interno degli Stati Uniti.

L’uomo era stato erroneamente deportato in Salvador e la sua vicenda aveva dato inizio ad un braccio di ferro tra l’Amministrazione Trump e i giudici che chiedevano il suo rientro negli Usa per poterlo processare. MURRAY OSORIO PLLC – PART MANDATORY CREDIT; MUST BE USED WITHIN 14 DAYS OF TRANSMISSION – NO ARCHIVING; NO LICENSING

